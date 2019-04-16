Больше не экспортный: В Казахстане стартовала сборка KIA Rio X-Line

Сегодня, 18:00

Предприятие «Азия Авто» в Усть-Каменогорске поставило на конвейер южнокорейский кросс-хэтч, о чем сообщил пресс-центр KIA.

В Казахстане стартовала сборка хэтчбека KIA Rio X-Line, и он больше не экспортный для страны, ведь раньше модель поставлялась в нее из России. Стоит сказать, что казахам «кореец» очень понравился, и за 8 месяцев с начала реализации машины она стала одним из самых продаваемых авто в Казахстане. Известно, что спрос на продукцию марки KIA в стране за первый квартал текущего года вырос на 58%.

Напомним, в Усть-Каменогорске ранее выпускались восемь моделей: Rio, Cerato, Optima, Soul, Sportage, Sorento, Picanto и Stinger. Теперь к ним присоединился девятый KIA Rio X-Line.

KIA Rio X-Line представляет собой хэтчбек, проходимость которого повышена за счет увеличенного клиренса. Также автомобиль имеет характерный для кроссоверов пластиковый обвес. Движет машиной агрегат 1.6 на 123 л.с., сочетающийся с 6-АКПП. До 100 км/ч авто разгоняется за 11,6 с, а порог его скорости равен 183 км/ч.