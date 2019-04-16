«АвтоВАЗ» объяснил, почему россияне любят LADA Largus и Vesta SW

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Руководство компании «АвтоВАЗ» считает, что важно вовремя отслеживать основные тенденции на рынке, находить свободные ниши и давать покупателю то, что ему действительно необходимо.

В своё время Largus выпускался под бюджетным брендом Dacia для европейского рынка. Доверие к модели обусловлено стереотипом о том, что всё зарубежное всегда качественнее российского. При этом «АвтоВАЗ» смог вывести на рынок ту модель, которой не хватало потребителю.

«Российская цена и иномарочная родословная – железобетонный аргумент для покупки», – цитируют СМИ Стаса Березия, представителя пресс-центра отечественного автогиганта.

Сегодня в линейку LADA Largus входят пяти и семиместные универсалы, их кросс-модификации и грузовой фургон. Не так давно оно расширилось за счёт битопливной версии с приставкой CNG в названии.

Господин Березий отметил, что россияне полюбили и LADA Vesta SW. Покупатели выбирают в основном люксовые комплектации универсала с ценником около 800 000 рублей несмотря на то, что за эти же деньги можно купить новую иномарку.