«Ракета на батарейках»: Представлен электрокар Aston Martin Rapide E

Сегодня, 19:00

Британские машиностроители рассекретили характеристики своего первого «зеленого» суперкара, и готовят его к продажам.

Спустя 4 года после анонса представлен электрокар Aston Martin Rapide E в кузове лифтбек. Автомобиль разрабатывался совместно с Williams Advanced Engineering (WAE) и Unipart Manufacturing Group. Эти две организации открыли СП Hyperbat Limited для выпуска тяговых батарей, и британская марка стала первым клиентом нового совместного предприятия.

Уточним, что для Aston Martin Rapide E разработан энергоноситель на 65 кВт-ч. 50-киловаттный терминал зарядит такую батарею за час настолько, чтобы машина смогла проехать 298 км. Со 100-киловаттным терминалом показатель пробега увеличивается до 500 км.

Британская «ракета на батарейках» оснащена двумя моторами, вместе выдающими тягу в 610 л.с./950 Нм. До 100 км/ч машина разгоняется примерно за 4 с, а порог ее скорости обозначен на 250 км/ч.

Суперкар получил современную электронику, которая обеспечивает машине режимы движения GT, Sport и Sport Салон авто украшает виртуальный кокпит, а специальное мобильное приложение позволяет разыскать лифтбек на парковке.

О ценнике и дате начала продаж Aston Martin Rapide E ничего не говорится. Однако известно, что машина станет на конвейер в Сейнт-Атане, и выйдет тиражом, лимитированным до 155 авто.