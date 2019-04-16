Дисплей как у Tesla: В Шанхае представлен новый Hyundai Creta

Сегодня, 17:00

На стартовавшем сегодня Шанхайском автосалоне компания Hyundai показала созданный специально для китайского рынка новый вариант популярного кроссовера Creta, который в Поднебесной носит название ix25 – обнаружено немало интересных обновлений.

Прежде всего кроссовер преобразился снаружи, получив ячеистую решетку радиатора в фирменном стиле моделей Hyundai Kona и Santa Fe, новые бамперы и задние фары. При этом по габаритам новинка не отличается от предыдущей версии. В салоне же появился руль и кресла в спортивном стиле, а также большой вертикальный дисплей в духе тех, что можно встретить в электрокарах Tesla.

Моторная линейка нового Hyundai Creta представит собой 123-сильный «атмосферник» 1.6 и 140-сильный турбодвигатель 1.4, которые могут работать в связке с 6-диапазонной механической или автоматической коробкой передач, а также с 7-скоростным «роботом». Информации о ценах на новинку и старте продаж при этом пока нет.