Что лучше для города и бездорожья: Владелец «Туссана» сравнил свой автомобиль с Hyundai Santa Fe 2019

Сегодня, 06:00

Владелец Hyundai Tucson протестировал собрата своего автомобиля – обновленного трехрядного кроссовера Hyundai Santa Fe 2019 года, – и поделился впечатлениями.

Автор канала Diyas Valikhan сообщил, что в продажу обновленный Hyundai Santa Fe 2019 предлагается с бензиновым двигателем объемом 2,4 литра – есть 172-сильный вариант MPI и 188-сильный GDI. В паре с первым предлагается и 6-ступенчатая «механика», и такой же «автомат», а со вторым – только автоматическая коробка.

Обзорщик отметил, что первое преимущество Santa Fe перед «Туссаном» – наличие газовых упоров для крышки капота вместо «кочерги». Также нижняя кромка «Санта Фе» полностью закрывает пороги, что позволяет не пачкать одежду при посадке. И еще парочка очень приятных функций – память сидений и проекция данных с «приборки» на лобовое стекло, чем не может похвастаться Tucson.

Другие плюсы новинки – наличие системы кругового обзора, хорошее качество вывода изображения с камеры заднего вида и 10-дюймовый дисплей мультимедиа вместо «туссановского» 8-дюймового. Подогрев руля доступен даже в средних комплектациях, а также есть 3-уровневый подогрев передних сидений и 2-уровневый – задних. При этом если 3 ряд сидений разложен, места в багажнике остается очень мало.

Тяга у Hyundai Santa Fe, по мнению владельца Tucson, более эластичная, нежели у конкурента, да и шумоизоляция намного лучше – особенно во время дождя, когда в «Туссане» можно услышать каждую каплю. Расход топлива у «Санта Фе» составляет 8,9 л по трассе при скорости 110 км/ч, а в городском трафике поднимается до 14 л.

Далее автор вывел кроссовер на бездорожье, где тот не без труда, но все-таки успешно справился со всеми препятствиями: прохождением через скользкую от мокрой грязи тропу, подъемом на горку и диагональным вывешиванием – результат был значительно лучше, чем у «Туссана» в тех же условиях.

При этом автор отметил, что в топовой комплектации за Santa Fe придется выложить 2,722 млн рублей, что примерно на 840 тысяч дороже, чем стоит Tucson. Но располагая подобной суммой, он бы однозначно сделал выбор в пользу первого кроссовера, который лучше подходит для города и бездорожья.