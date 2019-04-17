«Само пройдет»: О решении распространенной проблемы Hyundai Creta рассказали автомобилисты

Сегодня, 05:00

Начинающий «кретовод» обратился к опытным владельцам с тревожащим его вопросом о неприятности, которая произошла с машиной сразу же после ее покупки.

Автомобилисты на одном из тематических форумов рассказали о решении распространенной проблемы Hyundai Creta, однако вернее сказать, что проблемы, по сути, нет, и решать ее не надо. Уточним, что накануне один из новоиспеченных «кретоводов» рассказал на форуме, как в салоне кроссовера, через 15 минут поездки после покупки авто, появился запах гари. То же самое произошло на следующий день, также во время поездки.

Оказалось, все достаточно просто. По словам опытных «кретоводов», такое случается с Hyundai Creta, когда машина покупается с «антикором». Это покрытие нагревается на выхлопных трубах, начинает дымить, и гарь всасывается в салон печным кулером. По словам автомобилистов, это «само пройдет» примерно через месяц, и делать с этим ничего не надо.

Стоит сказать, что у некоторых автомобилистов причина запаха гари в Hyundai Creta оказалась более серьезной. Владельцы полноприводных версий кроссовера порой жалуются на неприятный запах, появляющийся в машине, когда она буксует в снегу или ездит с полным приводом. Знающие водители пояснили, что запах исходит от перегревающейся муфты, и этого лучше не допускать, так как в противном случае муфта может вовсе выйти из строя, а ее ремонт стоит больших денег.