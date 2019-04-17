Низкий спрос не остался незамеченным: Haval H6 Coupe больше не будет продаваться в России

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У дилеров Haval на территории РФ практически закончились экземпляры купеобразного кроссовера H6 Coupe, а новые поставляться больше не будут – компания решила завершить продажи непопулярной модели.

В России Haval H6 Coupe появился осенью 2017 года, но успеха так и не возымел. За 2018 год было продано всего лишь 115 кросс-купе. Вероятно, причина в его высокой стоимости: ценник в 1,5 миллиона рублей спровоцировал низкий спрос на модель.

Однако китайский производитель не намерен полностью сбросить кроссовер со счетов: его дальнейшая судьба теперь зависит от того, какие результаты по продажам покажут модели Haval F7 и F7x – компания рассчитывает на успех. Тем более что в целом продажи компании выросли: за первый квартал 2018 года Haval продал в три раза меньше машин, нежели за первый квартал 2019-го. Сборка данных автомобилей начнется осенью на заводе бренда под Тулой.