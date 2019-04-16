«Нам нужны имена для новых машин»: «АвтоВАЗ» вновь обращает вновь обращается к россиянам за названиями для новых авто

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Посетителям сайта компании «АвтоВАЗ» и подписчикам в социальных сетях поступило предложение от разработчиков самим придумать имена для новых моделей бренда LADA. Об этих машинах пока ничего неизвестно.

На представленных в сети изображениях можно рассмотреть очертания седана, хэтчбека и кроссовера, обладающих фирменным X-дизайном. Согласно информации от пресс-центра «АвтоВАЗ», предложения принимаются до 29 апреля текущего года. «Нам нужны имена для новых машин», - как бы призывает российская компания.

Глава отдела маркетинга «АвтоВАЗ» Фабьен Гульми отметил, что благодаря привлечению большого количества людей к процессу создания названий для новых машин LADA даст возможность сгенерировать новые задумки. Представители «АвтоВАЗ» отмечают, что и раньше обращались к своим клиентам для подбора названий для автомобилей. Название LADA Granta предложили именно российские водители – именно это имя выбрали из 60 000 наименований.