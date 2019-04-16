Есть ли экономия: Впечатлениями после установки ГБО на Hyundai Solaris поделился владелец

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Блогер решил пообщаться с владельцем Hyundai Solaris с ГБО последнего поколения и выяснить, экономен ли он, не потерял ли он свою надежность и динамику.

Автор канала PROмашины сообщил, что для теста ему достался «Солярис» 2-го поколения с 6-ступенчатым «автоматом», улучшенной подвеской, управляемостью и чуть более просторным салоном. Пообщавшись с владельцем тестируемого автомобиля, он узнал, что ГБО им было установлено на 52 тысячах км пробега. Мощность после установки газобаллонного оборудования Hyundai Solaris практически не потерял и успешно прошел еще 5000 км.

Переход на газ обошелся владельцу в 29 тысяч рублей. Поскольку он работает в службе такси и ездит много, стоимость установки ГБО ему удалось «отбить» за три месяца езды, и теперь экономия, по его словам, существенная.

Что касается общих минусов Hyundai Solaris 2-го поколения в целом, то блогер обнаружил в нем очень слабые фиксаторы дверей, По сравнению с версией предыдущего поколения появилась достойная боковая поддержка водительского кресла, но при долгой езде спина все равно начинает затекать. Зато улучшилось качество материалов и стильный вид приобрела передняя панель. Есть подогрев руля и передних сидений, а также кондиционер.

Владелец рассказал, что шумоизоляция у «Соляриса» слабовата, но после «шумки» Daewoo Gentra, которым он владел до этого, кажется приемлемой. Динамика осталась на уровне. Подвеска, аналогичная той, что ставят в Hyundai Elantra, работает более мягко. Лакокрасочное покрытие очень стойкое – за весь пробег на кузове не появилось ни одного скола.

По словам владельца, покупкой он пока что абсолютно доволен. Автомобиль проявил себя как надежный помощник – менять за все время приходилось только колодки, примерно через каждые 20 тысяч пробега, и лампочку левого стоп-сигнала, а также расходники вроде масла и фильтров.