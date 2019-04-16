«Машина, чтобы ездить и кататься»: Все о подержанном Opel Astra G откровенно рассказал блогер

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Немецкий седан может быть востребован, как среди представителей молодого поколения, так и среди «дедов».

Блогер с канала «ArchiLow» подробно осмотрел немецкий подержанный седан Opel Astra G, выпущенный в 2005 году. Все о подержанном «немце» откровенно рассказал эксперт.

Интересно, что Opel Astra G обладает молодежным внешним обликом, но несмотря на несколько владельцев, состояние автомобиля довольно неплохое. На кузове, дверях и порогах немецкого седана нет никаких следов «гниения». Блогер отметил, что железные дверные пороги закрываются пластиковой накладкой, защищающей от попадания влаги, что предотвращает образование ржавчины.

Подкапотное пространство «Астры» занимают моторы объемами 1,4 и 1,6 литра с мощностью 100 и 115 лошадиных сил, которые отличаются надежностью и экономичностью. Они работают в паре с 4-позиционным АКПП японской сборки.

В салоне «Астры» эксперт отметил мягкий пластик на передней панели и привлекательное оформление приборного щитка. Помимо этого, блогеру понравилась система обогрева и кондиционер в Opel Astra G. Также водитель «Опеля» может воспользоваться электроприводом зеркал и электрическими стеклоподъемниками. На сиденьях заднего ряда в немецком седане достаточно места для ног и головы пассажиров, но подлокотник на втором ряду не предусмотрен.

Подвеска на Opel Astra G жестковата, но исправно работает и хорошо отрабатывает дорожные неровности. Шумоизоляция «Астры» довольно высокая – в салоне «немца» не слышатся никаких посторонних звуков при езде. По словам обзорщика, немецкий седан – довольно неплохой бюджетный автомобиль, который можно прослужить длительный срок. «Машина, чтобы ездить и кататься», - подвел итоги эксперт.