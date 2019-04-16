«Лучший из дешевых кроссоверов»: О плюсах и минусах подержанного Renault Duster откровенно рассказала блогер

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Французский кроссовер со «вторички» вполне пригоден для использования в повседневной жизни, надежен и дешев в обслуживании.

Ведущая YouTube-канала «Лиса Рулит» обнародовала в сети видео с обзором подержанного французского кроссовера Renault Duster. О плюсах и минусах «француза» откровенно рассказала блогер.

Интересно, что эксперт представила рестайлинговую версию «Дастера» с пробегом, выпущенного в 2015 году. Под капотом Renault Duster 2015 разместились 1,6- и 2-литровые двигатели – первый остался прежним, а второй подвергся модификациям: мотор обзавелся вторым фазорегулятором на распредвалу. Мощность данных агрегатов составила 114 и 143 лошадиные силы соответственно. Также двигатели, расположившиеся в подкапотном пространстве «Дастера» обладают цепным приводом ГРМ, который характеризуется хорошей степенью надежности.

Лучшим агрегатом для Renault Duster выступает 1,5-литровый дизель, у которого наблюдается небольшой расход топлива, а также установка очень хороша и надежна. Единственной проблемой дизельного мотора для «Дастера» считается топливная система, чувствительная к качеству горючего. На дизельном и бензиновых моторах после 100 000 км выходят из строя фазорегуляторы, а их замена обойдется примерно в 10 000 рублей.

Силовые агрегаты во французском кроссовере работают в паре с АКПП и МКПП. «Механика» на «Дастере» работает без проблем – к этой трансмиссии претензий нет. Что касается «автомата», то самым главным его «косяком» выступает перегрев, после чего он может выйти из строя, но при этом его ремонт обойдется недорого. Подвеска на «французе» отличается надежностью и энергоемкостью, а также выходит из строя очень редко.

По словам эксперта, подвеска в «Дастере» просто «съедает» все дорожные неровности, а менять элементы подвески необходимо раз в 80 000 – 100 000 км. Еще одним недочетом кроссовера из Франции блогер назвала слабое лакокрасочное покрытие, из-за чего образуются сколы и царапины на кузове. По словам блогера, Renault Duster – это машина, призванная доставить своего обладателя из одной точки в другу. «Лучший из дешевых кроссоверов», - закончила обзор блогер.