«Механика» или вариатор: О трансмиссиях обновленного Renault Sandero Stepway рассказал блогер

Сегодня, 08:09

Обзорщик провел тест-драйв французского хэтчбека, и рассказал, какая коробка передач больше всего подходит этой машине.

Блогер рассказал о трансмиссиях обновленного Renault Sandero Stepway на YouTube-канале Z Drive. Обзорщик настаивает на том, что «механика» для обсуждаемого хэтчбека хуже, чем вариатор, так как с последним ездить гораздо комфортнее. Кроме того, по словам обзорщика, в сравнении с МКПП и АКПП, вариатор самый экономичный для Sandero Stepway.

На тест-драйве же блогер опробовал Renault Sandero Stepway именно с 5-МКПП. По словам обзорщика, эта трансмиссия работает нормально, однако на трассе так и хочется включить шестую передачу, которой нет, а еще больше блогеру хочется, чтобы Sandero Stepway оснащался 2-литровым мотором от Duster в связке с 6-МКПП.

Уточним, что блогер для тест-драйва взял 113-сильную версию Renault Sandero Stepway. По словам обзорщика, мощности мотора машины хватает для того, чтобы считать ее полноценным городским хэтчбеком, но, не более того. Кроме того, ютубер заявил, что МКПП в машине актуальна только на трассе. К управлению автомобиля у обзорщика не нашлось нареканий, и ему понравилась энергоемкость подвески модели.

Стоит сказать, что многие зрители обзорщика не согласились с ним по поводу вариатора. По мнению пользователей, вариатор слишком не надежен, да и в условиях России, когда приходится часто буксовать, выезжать из сугробов и грязи, такая трансмиссия долго не «живет». А потому автомобилисты склоняются к тому, что Renault Sandero Stepway лучше покупать с МКПП или АКПП. В последнем случае расход топлива увеличивается, однако некоторых водителей это не смущает, так как для них главнее надежность и комфорт. Кроме того, автомобилисты в комментариях под видео блогера отметили, что вариатор хэтчбека отвратительно имитирует переключение передач, что вообще не нужно в машине.