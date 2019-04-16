«Маленький Гелендваген»: В Шанхае дебютировал новый Mercedes-Benz GLB

Сегодня, 10:35

Немецкая премиальная компания Mercedes-Benz презентовала на Шанхайском автосалоне свой новый кроссовер Mercedes—Benz GLB, который получил название «маленьким Gelendwagen. В модельном ряду новинка расположится между Mercedes-Benz GLA и Mercedes-Benz GLC.

Сообщается, что новый кроссовер обзавелся пневматической подвеской, адаптивными амортизаторами и трехрядным салоном. Интересно, что диван второго ряда может свободно отодвигаться, благодаря чему освобождается дополнительное пространство для пассажиров.

В экстерьере «маленького Гелендвагена» следует выделить 17-дюймовые колесные диски, короткие свесы, множество элементов из хрома и дополнительную защиту кузова. На верху автомобиля появился светодиодный фонарь. Базой для Mercedes-Benz GLB новой генерации послужила платформа Mercedes-Benz A-Class, а габариты новинки составили 4634X1890X1900 мм, а расстояние между осями составило 2 829 мм.

Под капотом представленного прототипа немецкого кроссовера разместился 2-литровый бензиновый турбоагрегат с мощностью 224 лошадиные силы, работающий вместе с 7-позиционной роботизированной КПП с полным приводом. Серийная версия нового Mercedes-Benz GLB получит под капот 136-сильный 1,3-литровый двигатель. Презентация серийной версии «маленького Гелендвагена» пройдет осенью на Франкфуртском автосалоне, а главными конкурентами станут Audi Q3 и BMW X1.