Ford усложнил задачу угонщикам: Компания выпустит автомобильные ключи нового образца

Сегодня, 08:09

Большое количество случаев угона автомобиля через функцию бесключевого доступа побудило компанию Ford усовершенствовать свои автомобильные ключи – перехватить с них сигнал будет сложнее.

Обычно угонщики используют прибор-ретранслятор, которым перехватывают радиосигнал при открытии двери автомобиля владельцем. Этот сигнал впоследствии передается на следующее устройство, имитирующее ключ. С этим устройством преступник может спокойно открыть автомобиль и завести двигатель.

Ford же хотят встроить в брелок датчик движения, способный определить, в каком положении находится ключ – если он не меняет положение более 40 секунд, то передатчик радиосигнала отключается. Таким образом брелок помещается в спящий режим, что не дает перехватить сигнал.

Усовершенствование коснется в первую очередь моделей Ford Focus и Fiesta, продаваемых в Европе – за 94 и 85 долларов соответственно. Поменять брелок на более защищенный можно и самому, если обратиться к дилеру – это возможно для автомобилей «Форд», выпущенных в 2017 году и позже.