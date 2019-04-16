«Зато скоро как Крузак будет»: Качество металла в амортизаторах УАЗ «Патриот» шокировало сеть

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По словам «уазовода», автомобиль не перестаёт его неприятно удивлять буквально с момента покупки.

На своём УАЗ «Патриот» 2015 года выпуска автолюбитель успел проехать всего лишь 70 000 километров, как тут «накрылись» амортизаторы. Пришла пора менять втулки, и сделать это водитель решил самостоятельно, чтобы не обращаться к официальным дилерам по таким пустякам.

С левой стороны удалось снять втулки без особых проблем, но как только автолюбитель едва надавил на правый болт, как тут же услышал громкий металлический треск – это переломился напополам саморез, вкручивающийся в амортизатор.

Качество металла в амортизаторах УАЗ «Патриот» попросту шокировало сеть, поскольку никто не ожидал, что прочные, на первый взгляд, болты будут ломаться от лёгкого механического воздействия: «Надо ж было смазать сначала, а сдуру, на сухую, конечно оно сломалось». Однако водитель парировал данную претензию, заявив, что и смазка была, и давил он не сильно.

При этом комментаторы в сети заявили, что несчастному «уазоводу» даже повезло немного, поскольку им, в похожей ситуации, чаще всего приходится срезать эти болты болгаркой: «Легко отделался ещё. А то бывает шлифня плюс кувалда», «Это лучше, чем пилить», «Ничего, зато скоро как Крузак будет!».