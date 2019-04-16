«Хищная» решетка и «замашки» кроссовера: Новое поколение бюджетного седана Nissan Versa показали в Южной Флориде

Сегодня, 07:00

Презентация состоялась в довольно необычном месте – свой новый седан японский автогигант решил показать в рамках музыкального фестиваля Rock The Ocean.

Бюджетный Nissan Versa 2020 модельного года внешне очень напоминает ещё одну новинку бренда – седан Altima. «Хищная» радиаторная решетка, угловатая головная оптика, стильные колёсные диски – на своего собрата по модельной линейке новая «Верса» действительно очень похожа.

При этом, что касается интерьера, то здесь уже начинают проскальзывать некие «замашки» кроссовера Nissan Kicks, напоминающие о себе схожей эргономикой, приятными, но дешевыми отделочными материалами, а также большой и функциональной сенсорной панелью, представленной тут в качестве головного устройства.

Под капотом нового поколения Nissan Versa окажется 122-сильный 1,5-литровый мотор, агрегирующий с «механикой» или вариатором – ничего выдающегося, но и ценник, как для бюджетного седана, крайне скромный. В стартовой комплектации за автомобиль придётся отдать 12 360 долларов (менее 800 000 рублей), а в более дорогих версиях Versa оснастят активной системой безопасности Safety Shield 360 и бесключевым доступом.