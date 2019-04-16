«Водник» за 3 000 000 рублей: В Подмосковье выставлен на продажу бронированный вездеход ГАЗ-39371

Сегодня, 05:00

Автомобиль, побывавший на вооружении у армии Уругвая и вдоволь поездивший по миру, можно приобрести за 2,850 миллионов рублей.

На продажу раритетный бронированный вездеход выставил автолюбитель из Подмосковья. Почти за 3 000 000 покупатель получит в своё распоряжение ГАЗ-39371 «Водник», первый экземпляр которого увидел свет ещё в 1994 году.

Серийное производство модели было начато лишь в 2005 году, при этом широкого распространения данная модель не получила, однако редкие экземпляры удостаивались «службы» в Вооруженных силах Уругвая и некоторых других стран Южной Америки и Африки.

На кузове вездехода установлено два съёмных модуля, предназначающихся для установки оружия или дополнительного света, а под капотом конкретно этой модели «Водника» расположился 6,6-литровый дизельный мотор на достаточно скромные 170 «лошадок». В качестве трансмиссии для ГАЗ-39371 предложена 5-ступенчатая механическая КПП от компании Toyota.

Автомобиль вмещает в себя 11 пассажиров и, по сообщению владельца, имеет допуск к дорогам общего пользования, поскольку этот бронированный вездеход был снят с учёта Минобороны РФ.