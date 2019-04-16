Меньше веса, больше тяги: Появились подробности нового BMW 1-Series и его фото без камуфляжа

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Баварские машиностроители планируют показать новинку не раньше, чем в сентябре, однако «фотошпионы» уже сейчас показали внешность автомобиля.

Недавно появились подробности нового BMW 1-Series, согласно которым автомобиль строится на переднеприводном шасси FAAR. Это обеспечит машине меньше веса и больше пространства, а еще авто получит больше тяги, ведь для него подготовят агрегат 2.0 от X2 M35i, который на кроссовере выдает производительность 306 л.с./450 Нм. Также не исключается возможность появления нового BMW 1-Series с комбинированной силовой установкой, мощность которой составит порядка 400 л.с.

Ожидается, что новый BMW 1-Series получит полноприводные версии, 8-диапазонную автоматическую трансмиссию Steptronic, а для «топовых» вариаций модели готовят дифференциал M Sport передней оси.

Пока нет информации о сроках начала реализации нового BMW 1-Series. По предварительным данным, публика увидит автомобиль на сентябрьском автобиеннале во Франкфурте.