«Глаза боятся, а Нива едет»: Экстремальный заезд для LADA 4x4, Chevrolet Niva и Toyota Land Cruiser устроили эксперты

Сегодня, 02:00

Обзорщики подготовили сложное весеннее offroad-испытание для прославленных внедорожников.

Эксперты с канала 4х4 Life выехали на LADA 4x4, Chevrolet Niva и Toyota Land Cruiser на болотистую местность, где автомобили должны были проявить себя в по-настоящему экстремальных условиях. Для внедорожников была уготована череда препятствий, таких как проезд по грязевой колее, подъём на пригорки с диагональными вывешиваниями, а также самое интересное – водители не постеснялись загнать своих «железных коней» в неглубокие участки болота.

Условия для заезда были максимально тяжелыми, поскольку местность, покрытая высокой травой, не давала понять – твердая почва внизу, или же опасные топи. Chevrolet Niva первой решила испытать судьбу, задорно проехав через колею, даже не забуксовав в ней. В это время «Крузак» на пару с «Нивой» нарезали круги по лужам и грязи, однако вскоре им понадобилось прийти на помощь маленькой «Шниве».

Автомобиль видимо заехал в особо глубокое место, в котором застрял по самый капот – в итоге Toyota Land Cruiser долго и упорно тянул её из болота, вызвав нервный смех окружающих: «Ну зато машина помылась». При этом водитель похвалил свою Niva за отличную герметичность дверей – ни капли воды в салоне не оказалось.

В результате из-за того, что возникли проблемы со «Шнивой», весь план на экстремальный заезд выполнить не удалось – одна только LADA 4x4 успела порадовать публику впечатляющими внедорожными возможностями: «И лужу пролетел, и болото – без запинок! Глаза боятся, а нива едет».