Volkswagen взялся за электротранспорт: Немецкий бренд готовится начать строительство больших аккумуляторных заводов

Сегодня, 23:00

Помимо планов на постройку новых предприятий, Volkswagen переоборудует 16 существующих под выпуск электротранспорта.

Об этом в рамках Шанхайского автосалона рассказал гендиректор бренда Герберт Дисс, уточнивший также, что максимальная производительность больших аккумуляторных заводов должна будет составлять не менее 1 гигаватт-часа в год – в противном случае, экономической эффективности запланированное строительство не принесёт.

Помимо этого, Volkswagen заключил несколько сделок на сумму в 50 млрд евро с компаниями из Южной Кореи: Samsung SDI, LG Chem и SKI, которые предусматривают массовые закупки немецким автогигантом аккумуляторных батарей для своих электромашин. Инвестиции, направление на производителей батарей помогут бренду ещё сильнее закрепить свои позиции в сегменте электротранспорта, убеждены специалисты.

Стоит добавить, что уже к середине 2023 года компания Volkswagen планирует наладить выпуск 33 совершенно новых электро-каров, которые выйдут под марками Audi, Seat, VW и Skoda.