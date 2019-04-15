К дилерам начали поступать перые экземпляры Jeep Gladiator 2020

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Согласно информации, распространенной пресс-службой компании Jeep, первые партии обновленного пикапа Jeep Gladiator 2020 модельного года начали поступать в дилерские центры. Интересно, что сборка таких автомобилей осуществляется на заводе компании в Толедо.

Начальная комплектация рестайлинговых «Гладиаторов» предлагается от 35 500 долларов или от 2 160 000 рублей. За максимальную версию Jeep Gladiator Rubicon автомобилистам придется заплатить 64 110 долларов, что в переводе на национальную валюту, достигает 4 140 000 рублей. Что скрывает под капотом обновленный Jeep Gladiator пока неизвестно, а также засекречены и другие технические параметры.

Ранее компания Jeep открывала заказы на эксклюзивное издание Jeep Launch Edition на базе архитектуры Rubicon. Лимитированная версия «Джипа» стоила 60 815 долларов или 3 920 000 рублей и была распродана за сутки. Общее количество выпущенных автомобилей Jeep Launch Edition составило 4 190 единиц.