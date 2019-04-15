Юбилейный «Кодиак»: С конвейера Skoda сошел 22-миллионный автомобиль

Сегодня, 18:00

Согласно информации, распространенной пресс-службой чешской компании Skoda, с конвейера сошел 22-миллионный по счету автомобиль. Юбилейной машиной стал кроссовер Skoda Kodiaq GT, окрашенный в красный цвет Velvet Red.

Интересно, что юбилейный «Кодиак» выпустили в китайском городе Чанша на заводе СП Volkswagen и SAIC. Как отметил топ-менеджер чешской компании Бернхард Майер, Skoda очень быстро растет, а достижение уровня продаж в 22 000 000 машин является важной вехой развития, вдохновляющий на новые свершения. Специалисты компании отметили, что наиболее ключевым рынком является Китай, на который автопроизводитель вышел в 2007 году.

Подкапотное пространство юбилейного «Кодиака» в комплектации GT занимают моторы объемом 2,0 литра с мощностью 1806 и 220 лошадиных сил, приводимых в действие 7-скоростным «роботом» DSG и системами переднего и полного привода. В России Skoda Kodiaq GT обойдется от 1 224 000 рублей.