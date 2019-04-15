Ravon «переезжает» в Россию?: Узбекский бренд объявил о скором старте производства в Карачаево-Черкессии

Сегодня, 17:00

Если всё пойдет по плану, то уже с июля этого года начнётся серийное производство бюджетных автомобилей на предприятии Derways.

По крайней мере, монтаж новой сборочной линии для автомобилей узбекского бренда уже стартовал, и к лету подготовительные работы будут завершены окончательно, а пока в Карачаево-Черкессии решаются организационные моменты, Ravon будет поставлять свои новые автомобили в Россию напрямую из Узбекистана.

Своеобразный «переезд» производственных мощностей бренда обусловлен желанием избавиться от пошлины на ввоз крупных партий машинкомплектов, а также на возможности компании получать компенсацию утилизационного сбора. В то же время для России старт производства новых автомобилей Ravon усилиями местных предприятий будет обозначать снижение ценников на и так дешевые машины.

Предполагается, что до конца года производственные мощности нового конвейера предприятия Derways смогут начать работу в полную силу, а до того момента – Ravon организует поставки машин из Узбекистана.