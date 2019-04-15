«Плюнем, склеим, полетим!»: «Подводную лодку» на базе ВАЗ-2104 высмеяли в сети

Сегодня, 16:05

В интернете показали отечественный автомобиль с крайне странной доработкой, которая приводит в недоумение.

В одной из тематических групп во «ВКонтакте» опубликовано фото «четверки», у которой багажная дверь заделана монтажной пеной. Ее же можно увидеть по периметру задних фонарей автомобиля. Какие цели преследовал владелец машины, неизвестно, однако один из пользователей интернета под фотографией транспортного средства пошутил, что в кадре представлена «субмарина своими руками».

Стоит сказать, что «подводную лодку» на базе ВАЗ-2104 высмеяли в сети. Никто всерьез не воспринял увиденное на фото. Один из пользователей в комментариях к снимку написал: «АвтоВАЗ непобедим! Плюнем, склеим, полетим!». Другой зритель написал: «Анти-пыль, русская версия».

Можно предположить, что автомобилист решил «хардкорным» способом избавиться от скрипа или грохота двери. На это указывает то, что крышка багажника, судя по фото, очень сильно поржавела.