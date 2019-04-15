«Чемпионская Нивка»: Chevrolet Niva поразила экспертов во внедорожном заезде с TLC 80 и УАЗ «Патриот»

Сегодня, 14:23

К большому удивлению блогеров, главной «звездой» заезда по тяжелому заснеженному лесу стал маленький российский внедорожник.

Обзорщики с канала «Приключения джипера» подготовили для Chevrolet Niva, Toyota Land Cruiser 80 и УАЗ «Патриот» непростое задание – автомобили должны были преодолеть зимний лес по дорогам, занесенным мокрым снегом и наполненным высокими пригорками и глубокими ямами, которые не так-то просто обнаружить под белой пеленой.

Все три автомобиля представлены в «заряженных» версиях, с внедорожными покрышками, доработанной подвеской и многим другим, так что блогеры ожидали, что впереди у них, как минимум, равное состязание с небольшим преимуществом большого японского внедорожника. Однако на деле всё получилось иначе, ведь «Крузак» заезд провалил, в то время как «Шнива» попросту поразила экспертов своими возможностями.

Для начала, Chevrolet Niva довольно бодро проследовала за «Патриотом» в чащобу леса, пока Land Cruiser буквально еле полз, постоянно проваливаясь в снег и прося помощи у коллег-водителей, которые в ходе внедорожного заезда неоднократно доставали «японца» лебёдкой. «Шнива» же, как самый лёгкий из представленных кроссоверов, застряла в снегу всего лишь один раз, а всё остальное время – автомобиль бодро нарезал круги по лесу, прокладывая новые тропы.

«Нивка-то чемпионская!», – восторженно заявили обзорщики, подводя итог своему заезду. Никто не мог предположить, что Chevrolet Niva на фоне УАЗ «Патриот» и, в особенности, Toyota Land Cruiser 80 будет смотреться победителем, однако свою похвалу автомобиль однозначно заслужил.