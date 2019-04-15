Стильно, но без изысков: Опубликованы первые изображения нового Mercedes-Benz GLS

Сегодня, 15:30

Будущий флагман немецкого автогиганта получил простой экстерьер, напоминающий внешность предыдущей новинки бренда – среднеразмерного кроссовера GLE.

От «собрата» новый Mercedes-Benz GLS будет отличаться впечатляющими габаритными размерами и более широкой моторной линейкой, в остальном же – от интерьера до платформы – всё позаимствовано у GLE. При этом благодаря расстоянию между осями, равному 3 137 мм, автомобиль получит куда более вместительный и просторный салон, а также лучшую геометрическую проходимость.

При всём отсутствии изысков, в салоне Mercedes-Benz GLS можно отметить появление полностью цифровой приборной панели, премиальному мультимедийной системы MBUX, а также множества дополнительных опций, о которых будет заявлено на официальной презентации кроссовера, которая запланирована на Нью-Йоркский автосалон.

В моторной гамме помимо привычных «атмосферников» выделяется наличие турбомотора на 365 «лошадей», также эксперты предполагают выход AMG-версии 600 лошадиных сил. Стильный Mercedes-Benz GLS будет оснащаться электро-батареями во всех версиях со стандартными бензиновыми и дизельными двигателями, помимо этого на выбор будет доступен целый ряд различных гибридных модификаций.