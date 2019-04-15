О них не сообщал «АвтоВАЗ»: Эксперты назвали ТОП-5 новых опций LADA Granta FL

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В начале второго квартала 2019 года на российском рынке появилась обновленная LADA Granta FL, обладающая целым рядом инноваций и примечательным X-дизайном. Журналисты портала «Лада.Онлайн» озвучили ТОП-5 изменений, затронувший комплектации рестайлинговой «Гранты».

Интересно, что об указанных опциях не упоминается на официальном сайте «АвтоВАЗ». Прежде всего стоит отметить измененные личинки дверного замка – цвет прорези замка стал серебристым, хотя ранее был черным. Далее следует отметить новую форму дверных ручек, которую представили еще в 2018 году на Московском автосалоне, но новая LADA Granta FL получила их только сейчас.

На третьем месте оказался измененный замок зажигания, который обзавелся дополнительным положением, благодаря чему можно пользоваться аудиосистемой даже при отключении системы зажигания. На четвертой позиции расположились новые ключи зажигания, получившие более спортивный дизайн, а ключ с дистанционным управлением еще стал выкидным. ТОП-5 всех изменений, коснувшихся обновленной «Гранты» закрывает круиз-контроль, появившийся в комплектации Prestige для LADA Granta FL.