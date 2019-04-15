«Палка-выручалка»: Любители офф-роуда на «УАЗах» удивили смекалкой

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Автомобилисты показали, что можно сделать, когда нет буксировочного троса, но нужно вытянуть из грязи сломавшийся внедорожник.

В сообществе offroadmafia.ru в соцсети Instagram появился видеоролик, в котором любители офф-роуда на «УАЗах» удивили смекалкой. Судя по подписи к публикации, у одного из «Хантеров», участвовавших в «покатушках», оборвало «рулевое».

Машину нужно было буксировать, однако, исходя из сюжета ролика, полноценного троса для буксировки у автомобилистов не было, что их нисколько не смутило, и вместо троса они взяли две больших палки, которые одним концом прикрепили к сломавшемуся «УАЗу», а вторым концом к куску троса и фаркопу на другом «Хантере».

Стоит сказать, что у автомобилистов получилась вполне работоспособная «конструкция», которая позволила буксировать внедорожник, и это при том, что автомобилям приходилось ехать в достаточно сложных условиях. Пользователи интернета положительно оценили смекалку экстремалов, а один из зрителей в комментариях к ролику написал: «Палка-выручалка». Другой пользователь отметил, что возьмет увиденное в видео себе на заметку.