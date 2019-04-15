«Это божественно»: Блогер расхвалил редкий Saab 9000 в сети

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Даже старые автомобили могут дать фору молодым по уровню роскоши и ездовым характеристикам, и «Сааб» - не исключение.

Блогер с YouTube-канала «AcademeG» решил более подробно познакомиться с редким шведским седаном Saab 9 000. Автомобиль настолько понравился обзорщику, что он решил похвалить его в сети.

Saab 9 000 1996 года выпуска обошелся ведущему канала в 72 000 рублей, и он не жалеет об этом – в этом автомобиле можно ощущать себя очень комфортно. Несмотря на то, что машину покрывают сколы и «рыжики», автомобиль выглядит превосходно.

Подкапотное пространство «Сааба» занимает 2,3-литровый 171-сильный турбодвигатель с большим крутящим моментом, работающий очень тихо и плавно, обеспечивая мягкий ход машине. Агрегат приводится в действие 5-позиционными МКПП, АКПП и передним приводом.

Кроме того, мотор, расположившийся под капотом Saab 9000, обладает системой непосредственного впрыска, а до первой «сотни» «Сааб» разгоняется за 9,5 секунды. Блогер считает, что лучше всего в Saab 9 000 использовать вторую передачу, обеспечивающую лучший разгон, однако в настоящее время рулевое управление на шведском автомобиле отсутствует, так как он уже достаточно возрастной.

При осмотре подвески на Saab 9 000 блогер отметил отсутствие ржавчины и достаточно «живые» элементы ходовой. Салон «Сааба» отличается роскошной отделкой, а на сиденьях, порогах и передней панели нет никаких потертостей. Мультимедийная установка и акустическая система в шведском седане исправно работают, доставляя дополнительный комфорт. «Это божественно», - подвел итоги автомобилист.