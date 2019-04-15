Инновационный материалы и автопилот 4 уровня: Что известно о новинке Volkswagen – электрокроссовере Id Roomz

Сегодня, 11:21

Закрытая презентация электрического концепт-кара состоялась в Германии, однако полноценная премьера Volkswagen ID Roomzz пройдёт уже 18 апреля на Шанхайском автосалоне.

Стали известны новые подробности об амбициозной новинке немецкого бренда. Габаритные размеры электро-кросса составят 4915х1890х1760 мм при колёсной базе, равной 2 965 мм. Внушительные размеры кузова обеспечат ID Roomzz более просторный салон, чем у нынешнего флагмана Volkswagen Touareg, а также необычную компоновку передних сидений, связанных с автопилотом.

Электрический кроссовер получит автопилот 4 уровня, и во время его использования, передние кресла будут поворачиваться друг к другу на 25 градусов, образуя удобный диван. Под капотом Volkswagen ID Roomzz окажется 2 электромотора суммарной мощностью в 306 сил, разгоняющих автомобиль до 100 км/ч всего за 6,6 секунды. Максимальная скорость же будет ограничена отметкой в 180 км/ч.

Запас хода – 475 км, стандартный для современных электрических SUV. Помимо этого, создатели заявили об использовании инновационных материалов в отделке сидений концепт-кара Volkswagen ID Roomzz, которые были получены из вторсырья. Старт серийных продаж модели запланирован на 2021 год.