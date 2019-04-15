«Убить» BMW X4: Volkswagen в Шанхае готовит к презентации новый кроссовер

Сегодня, 10:30

Немецкие машиностроители привезли в Китай кросс-купе Volkswagen SUV Coupe Concept, и скоро покажут его публике.

Volkswagen в Шанхае готовит к презентации новый кроссовер SUV Coupe Concept. О машине пока практически нет данных, однако ожидается, что в КНР этот автомобиль сможет «убить» BMW X4, так как будет стоить заметно меньше «баварца». О сроках появления серийной версии шоу-кара пока не говорят.

Уточним, что Volkswagen SUV Coupe Concept запечатлели на выставочном стенде во время подготовки машины к презентации в Шанхае. Автомобиль покажут как прототип, но ожидается, что товарная версия кросс-купе несильно будет отличаться от концепта. Китайские журналисты считают, что серийное исполнение SUV Coupe Concept займет в портфеле кроссоверов Volkswagen место на ступень ниже модели Tayron.

Известно, что силовую линейку Volkswagen SUV Coupe Concept представит двигатель 2.0 TSI, производительность которого составит 186 или 220 л.с., в зависимости от версии кроссовера. Агрегат будет комплектоваться РКПП DSG7, передающей крутящий момент на передний или полный привод. Уточним, что прототип построен на шасси кроссовера Tayron, который пользуется популярностью в Китае. Машина, в пересчете на российскую валюту, стоит в КНР 1 813 000 рублей. BMW X3 и X4 стоят в Поднебесной вдвое дороже.