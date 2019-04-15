«Своего лица у него нет»: Основные достоинства и недостатки Hyundai Solaris назвал эксперт

Сегодня, 09:30

Хоть минусов оказалось и много, но все они не так существенны ввиду максимальной «бюджетности» данного авто.

Обзорщик с канала Mnogo Mashin считает, что есть предостаточно моментов, за которые Hyundai Solaris можно и немного поругать, однако начать своё видео он решил с достоинств популярного «корейца». Силовая установка, представленная здесь 1,4-литровым агрегатом на 100 «кобыл» и 5-ступенчатой механической КПП, не порадует водителя внушительным запасом прочности, 180 000 км – довольно средний результат, который, впрочем, эксперт считает очень удачным.

Причина тому – равномерный износ всех агрегатов мотора, благодаря чему, покупая себе Hyundai Solaris, можно быть уверенным в том, что уж эти несчастные 180 тысяч автомобиль без проблем проедет, и за это время, помимо регулировки клапанов, ничего с двигателем делать не нужно будет. То же самое можно сказать в целом о большинстве узлов автомобиля, что делает его достаточно предсказуемым в плане необходимых ремонтных работ.

Основные недостатки «Соляры», в основном, можно обнаружить уже внутри машины – тут и довольно слабое оснащение, «пустой» салон и низкое качество пластика, но при этом шумоизоляция здесь на уровне, а тот самый пластик, пускай и жесткий, зато не гремит во время езды.

Блогер уверен, что достоинства Hyundai Solaris позволяют закрывать глаза на некоторые недочёты: «Своего лица у него конечно нет, но это не страшно, ведь покупают его не ради изысков, а чтобы без особых проблем сесть, и доехать туда, куда нужно!».