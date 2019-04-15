«Рыжиков нет»: Мифы о «о гниении» УАЗ «Патриот» после года эксплуатации развеял автовладелец.

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Российский внедорожник обладает качественным лакокрасочным покрытием, препятствующим образованию ржавчины.

Ведущий канала «DJ Viose» на YouTube является обладателем российского внедорожника УАЗ «Патриот» 2018 модельного года. Мифы о «гниении» «Патриота» после года использования развеял автовладелец.

Многие говорят, что «Патриот» имеет несколько «болезней», а именно - ржавеет в некоторых местах, в частности под резиновыми уплотнителями дверей. Блогер провел тщательный осмотр всего автомобиля и установил, что «рыжиков» нигде нет. Также следов ржавчины не было обнаружено и внутри машины – автовладелец проверил наличие коррозии на порогах и местах, скрытых под резинками. Также не было обнаружено «гниения» на дверных петлях. «Рыжиков нет», - отметил владелец российского внедорожника.

Справедливости ради стоит отметить, что на еще одном отечественном автомобиле – седане LADA Granta FL с пробегом в 23 000 км в тех же местах также нет «рыжиков». Выяснилось, что это очередной миф автолюбителей – ни на петлях дверей – ни на самих дверях обновленной «Гранты» не наблюдается ржавчины.