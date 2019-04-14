«Садитесь – и пронзаете любую дорогу»: Впечатлениями от «рулёвки» VW Tiguan поделился восторженный блогер

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Немецкий кроссовер в версии Offroad оставил у популярного обзорщика непередаваемые впечатления.

Для начала, блогер с канала Z Drive прошёлся по экстерьеру и интерьеру «заряженного» Volkswagen Tiguan. Внешне внедорожник может похвастать специальным бампером, позволяющим активно заезжать на неровности, в остальном же никаких особых внедорожных «примочек» у машины нет: «Имейте в виду, что даже обычный Тихуан проедет там, где проедет этот, так что различий в принципе никаких».

Что касается интерьера немецкого кроссовера, здесь у восторженного блогера впечатления на время ухудшились, поскольку, несмотря на внушительный запас свободного пространства, материал отделки сидений был назван явно не самым удачным, оставляющим после себя странные ощущения, словно «едешь, сидя на какой-то тряпке». Однако ситуация кардинально улучшилась, стоило водителю выехать на трассу.

От «рулёвки» Volkswagen Tiguan впечатления у блогера остались сугубо положительные, поскольку в своей «люксовой» комплектации машина представляет собой максимально управляемый и динамичный кроссовер, даже к коробке передач DSG у обзорщика претензий не возникло. Автомобиль очень резво «рвётся» с места, но при этом подвеска позволяет не ощущать рывков и неровностей дороги, что можно отнести к однозначным плюсам внедорожника.