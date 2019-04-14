Специалисты рассказали о простом способе сделать фары ярче

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Передние фары отечественных автомобилей с пробегом со временем становятся менее яркими, даже если установить новую лампочку. Специалисты рассказали о простом способе вернуть яркость оптике.

Первым способом является обычная полировка фары. На отечественных машинах стекло можно снять, чтобы облегчить процесс, однако это также может привести к потускнению. Если фара залита герметиком, то её следует полировать снаружи с помощью пасты ГОИ, тряпкой или шлифовальной машинкой, что позволит вернуть светопропускаемость.

Второй способ сложнее: увеличение напряжения бортовой сети. Для начала стоит заменить приводной ремень, который при натяжении увеличит яркость. Третий способ предполагает дополнительное оборудование: четырехконтактное реле. При включении ближнего света яркость фар увеличится вдвое.

Последним способ является полная замена ламп в фарах. При этом специалисты отмечают, что они должны быть более яркими изначально, однако стоит учитывать, что потребляемая электроэнергия должна быть прежней.