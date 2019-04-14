«По кузову – 100% будут проблемы»: На что обратить внимание при покупке VW Touareg с пробегом, рассказали в сети

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Автолюбители убеждены, что найти достойного «немца» с пробегом можно, даже несмотря на то, что разных «болячек» у него хватает.

Началось всё с того, что в сообществе кроссовера Volkswagen Touareg «ВКонтакте» автомобилист похвастался, что планирует купить VAG 2011 года выпуска, и попросил совета о том, на что стоит обратить внимание при покупке. При внушительном возрасте, пробеге в 130 000 километров и 3,6-литровом моторе, за автомобиль продавец просил 1 100 000 рублей, что показалось водителю крайне соблазнительной суммой.

Комментаторы в сети объяснили потенциальному покупателю, что в первую очередь необходимо смотреть на кузов VW Touareg: «По кузову – 100% будут проблемы!». Также ему порекомендовали обратить внимание на пневмоподвеску автомобиля, поскольку у некоторых моделей Volkswagen спустя 5-6 лет активной эксплуатации часто возникают проблемы с ней.

Помимо этого, водителю подсказали, что замена цепи ГРМ на Volkswagen Touareg с 3,6-литровым двигателем – затея не из дешевых, и покупатель подтвердил, что уже узнавал стоимость работ и ему нужно готовить не менее 100 000 рублей. Подводя итог, автомобилисты сообщества посоветовали будущему владельцу «немца» обязательно провести полную диагностику, которая хоть и стоит денег, но пользу несет невероятную: «Глазами ничего не увидишь, и словам не верь».

Наконец, комментаторы в сети напомнили автолюбителю, что покупает он качественный, немецкий внедорожник, который в любом случае будет требовать соответствующего своему статусу обращения: «Двигатель очень любит хорошее масло и хороший бензин. А так к этому сроку уже должен подойти движок на небольшой ремонтник».