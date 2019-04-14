«Думают лишь о собственной прибыли»: О «возмутительном» отношении «АвтоВАЗ» рассказал владелец «вздувшейся» LADA Vesta SW Cross

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Некоторое время назад он написал жалобу на качество ЛКП своей машины, а сейчас – получил предсказуемый, но разочаровывающий ответ от компании «АвтоВАЗ».

Началось всё с того, что владелец LADA Vesta SW Cross начал обнаруживать на практически новом автомобиле первые признаки вздувшейся краски – небольших точек по кузову появилось больше десятка, и мириться с этим фактом обзорщик с YouTube-канала Genesis не захотел.

Он направил официальную жалобу непосредственно в «АвтоВАЗ», поскольку официальные дилеры отказали в замене лакокрасочного покрытия по гарантии. И вот, спустя пару недель, ответ по «вздувшейся» LADA Vesta SW Cross водитель получил.

В сервисной книжке автомобиля «специалисты» написали, что в претензии на вздутие ЛКП на задней левой двери – отказано, на основании пункта 5.15 гарантийного талона, в котором прямо сказано, что повреждения вызваны сколом, полученным в результате механического воздействия на кузов машины.

«Грубо говоря, камень прилетел и вздулась краска, причём сколов этих полно уже», – разочарованно восклицает автомобилист, уточняя, что «возмутительное» отношение компании «АвтоВАЗ» в первую очередь связано с тем, что о своих клиентах они заботятся крайне неохотно, не желая тратить лишние деньги на дополнительные ремонтные работы: «Думают лишь о собственной прибыли, другого решения я и не ждал».