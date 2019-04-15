Полезно и недорого: ТОП-10 «копеечных» аксессуаров для Toyota Land Cruiser с Aliexpress назвали в сети

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Как оказалось, для премиального японского внедорожника на «Алике» можно подобрать целый ряд полезных товаров не дороже 1 000 рублей.

Самыми дорогими в данном списке аксессуаров для Toyota Land Cruiser можно назвать комплект хромовых накладок на дверные ручки, который призван заставить автомобиль ещё ярче сиять на солнце, а также камера заднего вида (в более дорогих версиях предусмотрен парктроник) – оба этих товара можно приобрести за 1 000 рублей.

Далее идёт крайне полезный набор из 15 резиновых противоскользящих ковриков для ниш и функциональных карманов «Крузака». За комплект придётся отдать 949 рублей, зато раз и навсегда можно будет забыть о том, как разные мелочи бесконечно гремят в нишах во время езды. На выбор доступно целых три цвета – красный, синий и белый.

Четвертое место в рейтинге достается резиновым накладкам на кромки дверей. Благодаря ним ЛКП не будет затираться или царапаться, а учитывая широкий спектр доступных цветов, можно сделать вывод, что этот аксессуар за 624 рубля подойдёт Toyota Land Cruiser любой окраски. На 3 рубля дешевле обойдется набор из двух фонарей на светодиодах, устанавливающихся над номерным знаком машины и освещающий его в любую погоду.

Также в ТОП-10 «копеечных» аксессуаров для Toyota Land Cruiser c AliExpress вошли: органайзер в подлокотник (504 рубля), фонари, предупреждающие об открытых дверях (288 рублей за 2 штуки), кожаный чехол для ключей (246 рублей), держатель для смартфона (172 рубля), а также комплект из 12 пластиковых накладок для замков и болтов (52 рубля за 12 штук).