«Разваливается потихоньку»: на проблемы «рассыпающейся» LADA Granta FL пожаловался владелец

Сегодня, 15:19

Водитель рассчитывал без особых проблем проехать на автомобиле хотя бы 100 000 км, но все его планы пошли прахом.

«Рассыпаться» LADA Granta FL начала совсем недавно, потому водитель на YouTube-канале «Реалити Жизнь» поспешил поделиться своими проблемами и показать, что качество сборки обновлённой «Гранты» оставляет желать лучшего.

При попытке включить заднюю передачу, трансмиссия автомобиля начинала истошно реветь, отказываясь при этом ставиться на задний ход: «Вперёд – включается, назад – орёт». В автосервисе водителю сказали, что на его LADA Granta FL «полетел» диск сцепления вместе с корзиной, нужно менять.

Несколько дней назад автолюбителю пришлось также менять ступичные подшипники, уже в пятый раз. Помимо этого, на машине порвался пыльник, но здесь уже водитель предполагает, что вина может лежать и на нём: «Где-то проморгал, бывает».

«Разваливается потихоньку уже», – безысходно заявил водитель, добавив, что теперь всякий раз во время езды он начинает думать о том, что может произойти непоправимое и ему придётся в лучшем случае пытаться завести свою LADA Granta FL с «толкача».

Комментаторы в сети попытались успокоить пожаловавшегося на постоянные поломки водителя, однако получилось это у них не очень убедительно: «Гранта не сломалась – она весну почувствовала!».