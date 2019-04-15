«Не развитие, а безысходность»: Претензии к отсутствию прогресса у Chevrolet Niva высказали в сети

Сегодня, 06:00

Владельцы «Шнивы» свой автомобиль любят, но в то же время им очень хочется качественных улучшений.

Началось всё с того, что в официальном сообществе Chevrolet Niva «ВКонтакте» администраторы поздравили подписчиков с Днём космонавтики, сопроводив пост подписью о том, что возможности российского авто безграничны, как космос. Несогласные с данным мнением автолюбители не заставили себя долго ждать, и множество людей, проездивших за рулём «Шнивы» не один год, решили высказать свои претензии.

Большинство из них сводилось к тому, что данная модель попросту стоит на месте – прогресс Chevrolet Niva отсутствует, потому автолюбителям кажется, что относительно высокая популярность внедорожника обеспечивается не тем, что люди хотят себе именно «Шниву», а лишь – отсутствие здравой альтернативы за те ж скромные деньги.

«Не развитие, а безысходность. Из-за неё покупают, выбора просто нет!», – разочарованные комментаторы просят установить на Chevrolet Niva новый, качественный двигатель или взять хотя бы мотор от LADA Priora, а также избавиться уже наконец от «убогой» приборной панели.

«Это же машина времени в один конец. В прошлое», – сокрушаются водители, однако судя по отсутствию реакции от администраторов сообщества, все претензии автомобилистов уйдут в никуда – словно сигнал тревоги от космонавта, оказавшегося в открытом, безграничном космосе.