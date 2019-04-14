«Чистокровный фашист»: Опытом 2-летней эксплуатации Volkswagen Touareg поделился автолюбитель

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Немецкий кроссовер давно уже слыл эталоном надежности, привлекательности и практичности.

На портале Drom.Ru появился пост обладателя немецкого кроссовера Volkswagen Touareg 2017 года выпуска. Об эксплуатации «немца» в течении 2 лет подробно рассказал автовладелец.

Пробег «Туарега», по словам автора, составляет 2 400 км, а сам автомобиль относится к рестайлинговой версии второго поколения. Подкапотное пространство немецкого кроссовера занимает 3-литровый дизельный двигатель с производительностью 204 лошадиные силы, приводимый в действие АКПП и системой полного привода. В городском цикле «Туарег» «съедает» 12 литров на 100 км.

Салон Volkswagen Touareg 2017 года выпуска обшит кожей, что очень обрадовало автора поста. Кроме того, сиденья в салоне «Туарега» обладают всевозможными регулировками, а сам салон имеет премиальную отделку со вставками из дерева, алюминия и мягкого пластика. В целом, как отметил владелец, в салоне Volkswagen Touareg находиться приятно и комфортно.

Что касается шумоизоляции, то при езде на немецком кроссовере почти не слышатся посторонние звуки, а пневматическая подвеска, которой снабдили «Туарег» обеспечивает мягкий и плавный ход. За все это время автомобилист поменял только масляный фильтр и расходный фильтр. Интересно, что россиянин стал обладателем Volkswagen Touareg, собранного не на заводе в Калуге, что говорит о его большей надежности. «Чистокровный фашист», - подвел итоги владелец немецкого кроссовера.