«Разбирают, как блины на Масленицу»: О причинах популярности Hyundai Creta рассказал эксперт

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Блогер убеждён, что наличие «корейца» в ТОП-5 самых продаваемых машин России – заслужено целиком и полностью.

Старший собрат KIA Soul в лице Hyundai Creta от своего аналога отличается 190 мм клиренса и китайским 1,6-литровым мотором на 123 «лошадки». Обзорщик Игорь Маркелов уточняет, что производили силовую установку в Китае, однако данный факт не должен смущать потенциальных покупателей, ведь мотор получился надежным и не особо «прожорливым» – масло менять придётся не чаще, чем каждые 15 000 километров.

«Из-за особенностей двигателя, масло деградирует значительно быстрее, так что меняем его раз в 7,5 тысяч км и ездим на машине хоть до полумиллиона км», – поделился полезной рекомендацией блогер. Цепи ГРМ хватает на 150 000 км, что можно назвать отличным показателем. Клапана регулировать нужно не чаще, чем через каждые 100 000 км.

Недостатком Hyundai Creta эксперт назвал её привередливость к качеству топлива: «Будете заправлять палёнкой – ждите разрушенный катализатор уже на 100 тыс. км». Также обзорщик поспешил напомнить, что не стоит ждать от «Креты» внедорожных способностей какой-нибудь «Нивы». По горам и бездорожью автомобиль, конечно, сможет проехать, однако последствия для него могут оказаться самыми непредсказуемыми.

Продолжение... Дерзость против мощности: Внедорожную битву между полноприводными Ford Kuga и Hyundai Santa Fe устроил блогер Оба кроссовера оказались представлены в своих максимальных комплектациях и с полным приводом для чистоты эксперимента. Ещё одной причиной популярности Hyundai Creta можно назвать её неплохую динамику и управляемость.

И здесь специалист даже не постеснялся сравнить бюджетного «корейца» с его собратьями более высокого класса: «Крету разбирают, как блины на Масленицу и вовсе не зря. Нет во время езды какого-то дискомфорта, как в Sorento или Santa Fe!».