Брутальная «Нива»: Сеть удивил ВАЗ-2121, превращённый в компактный внедорожный трактор

Сегодня, 11:33

Комментаторы сперва даже не узнали в автомобиле прославленную «Ниву», приняв её за переработанный Suzuki Jimny.

Один из тематических ресурсов, посвященных крайне странным тюнинг-проектам, опубликовал снимки «заряженного», брутального ВАЗ-2121, который изменился до неузнаваемости. Владелец автомобиля, судя по всему, решил превратить его в компактный внедорожный трактор, ради чего установил на «Ниву» внушительных размеров колёса, раму в задней части кузова, широкими колёсными арками, а также заметно увеличившемся клиренсом.

Вместо переднего бампера к ВАЗ-2121 владелец прикрепил небольшой ковш, по-видимому, предназначенный для уборки снега или вспахивания полей. Благодаря столь необычному тюнингу, автомобиль действительно начал напоминать то ли трактор, то ли гоночное багги, в которых обычно устраивают состязания по песчаным дюнам.

В сети ехидно уточняют, что если владелец «Нивы» не зарегистрирует изменения в своей машине, то ей как раз будет одна дорога – в гонки. Причина этому заключается в отсутствии передних фар, широкому блоку освещения на крыше и закрытой радиаторной решетке – на гражданский автомобиль эта «Нива» совсем не похожа, потому её водителя могут ожидать внушительные штрафы, если он не приведет документы в порядок.

Удивленные такой доработкой ВАЗ-2121, комментаторы не смогли распознать в нём российский внедорожник, однако как резонно заметил один из «уазоводов», спутать его с другой машиной – сложно: «Ниву за километр можно увидеть!».