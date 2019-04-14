Дерзость против мощности: Внедорожную битву между полноприводными Ford Kuga и Hyundai Santa Fe устроил блогер

Сегодня, 12:02

Оба кроссовера оказались представлены в своих максимальных комплектациях и с полным приводом для чистоты эксперимента.

Ford Kuga с 1,5-литровым турбомотором на 150 «лошадей» должен был противостоять Hyundai Santa Fe с дизельным 2,0-литровым двигателем на 186 л.с. Блогер с канала Das Auto для начала решил испытать, как кроссоверы справятся с подъёмом на не самую крутую горку, в ходе которого автомобилям придётся продемонстрировать, как у них обстоят дела с диагональным вывешиванием.

Мощный «кореец», стартовав без разгона, в один момент слегка завис с оторванным от земли колесом, зато со второй попытки, набрав неплохую стартовую скорость, Santa Fe буквально взлетел на самый верх тяжелого участка. Дерзкий «американец», в отличие от конкурента, с «диагоналкой» справился без особых проблем, чем очень удивил блогера и сторонних наблюдателей.

С грязевым спуском с холма у обоих внедорожников не возникло проблем, зато, когда дело дошло до самого тяжелого испытания, подготовленного обзорщиком, Ford Kuga пришлось несладко. Американский кроссовер, несмотря на полный привод и включенные блокировки, не сумел заехать на самую высокую и крутую точку холма, окончательно забуксовав всего лишь на середине подъёма.

Зато Hyundai Santa Fe здесь проявил себя на все 100%. Учтя предыдущие ошибки, автомобиль стартовал сразу с разгона, что позволило ему проехать подъём, оказавшись на самом верху, всего лишь за пару секунд. В результате внедорожной битвы между Ford Kuga и Hyundai Santa Fe, безоговорочную победу удалось одержать последнему, что вынужден был признать блогер: «Объективно показал, что он - сильнее».