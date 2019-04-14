«Если б я только знал до покупки»: Главные претензии к LADA Vesta выразил разочарованный владелец

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По словам водителя, если бы покупая машину он знал, что его ждет, то подумал бы дважды, прежде чем приобрести себе именно «Весту».

На LADA Vesta 2018 года выпуска автомобилист проехал всего 600 километров, однако за это время у него успел возникнуть целый ряд конкретных претензий, главные из которых он и решил высказать в сообществе соцсети «ВКонтакте», посвящённом российскому бестселлеру. У водителя возникли проблемы с «роботом» на отметке в 300 км пробега – коробка передач «втыкалась» очень медленно, появился громкий вой при достижении 2 000 оборотов крутящего момента.

Двигатель LADA Vesta начал дёргаться при переключении с 1 на 2 передачу, также автомобилист замечал подёргивания на холостом ходу. Металл порогов и средних стоек, по словам водителя, попросту ужасен: «Их реально пальцами прогнуть можно, ну как так? Если б я только знал об этом до покупки!».

Заводская мультимедийная система «Весты» также оставляет желать лучшего, начинает виснуть при попытке переключения на 2-3 песни вперёд. При этом, если включить музыку на полную громкость, появляется вибрация по заднему стеклу: «Решилось тем, что просто приспустил стекло немного».

Подводя итог, разочарованный владелец LADA Vesta заметил, что управление и тормоза на автомобиле – на удивление неплохие, однако этого однозначно недостаточно: «Если обманывать себя по полной, что коробка прикатается и вой пропадёт, то машина даже может нравиться!».