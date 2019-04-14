Отличный для обычной гражданской езды: Плюсы и минусы «робота» LADA Vesta назвал эксперт

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«Веста» с АМТ прекрасно подойдет для ежедневного использования в город ской черте или в загородном цикле.

Ведущий канала «LADA Club BY» решил протестировать российский седан LADA Vesta, оснащенный роботизированной трансмиссией AMT. Он назвал плюсы и минусы этой трансмиссии.

По словам блогера, «робот» на «Весте» не подходит для тех, кто любит «погонять» - сама трансмиссия очень надежна и в ней нет никаких «капризов». Никаких задержек при переключении передач на AMT не наблюдается, подчеркивает эксперт. Также никаких рывков в работе не обнаружено.

Для повседневной езды на LADA Vesta роботизированная коробка передач AMT годится идеально. При переключении с первой на вторую передачи возникает незначительная пауза, но со временем эта пауза исчезает. Помимо того, содержание и обслуживание AMT довольно недорогое. Динамические параметры на «Весте» с AMT достаточно неплохие, а расход топлива достигает от 7 до 10 литров на 100 км в городском цикле и 6 литров на 100 км при езде по трассе.

Сама коробка работает очень плавно – как отметил блогер, отличный для обычной гражданской езды. Также эксперт отметил, что «робот» AMT обеспечивает быстрое переключение передач.