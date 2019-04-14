«АвтоВАЗ – это лотерея»: Чем KIA Rio лучше LADA Vesta, объяснили в сети

Сегодня, 08:09

По мнению отечественных автолюбителей, менять «корейца» на «Весту» – настоящее безумие.

Всё началось с того, что в тематическом сообществе соцсети «ВКонтакте», посвящённом KIA Rio, один из водителей заявил, что на своей «Кирюхе» он накатался, и пересел обратно на LADA Vesta. При этом автомобилист уточнил, что претензий к машине не имеет, плохого сказать ничего не может – просто не для него она.

Комментаторы в сети моментально раскритиковали такое спорное решение новоявленного «вестовода», а также попытались привести аргументы в пользу того, что KIA Rio лучше LADA Vesta. Для начала, автолюбители обсудили качество сборки российского бестселлера. Так, по их мнению, «Веста» в большинстве случаев не такой уж и плохой автомобиль, однако никогда нельзя знать, попадётся тебе машина с проблемами или без них.

«АвтоВАЗ – это лотерея, всегда так было и будет», – разочарованно высказался один из водителей, уточнив, что разброс по качеству новых машин для LADA Vesta крайне велик. Для KIA Rio это также характерно, но здесь этот самый разброс значительно меньше: «Всякое бывает, но качество машин «АвтоВАЗ» значительно хуже, чем корейцев. Это факт!».

Ещё одним доводом не в пользу российского авто является отсутствие нормальной автоматической коробки передач – с «роботом» водителям зачастую справиться очень нелегко, некоторые владельцы «Весты» даже заявили, что им приходится смотреть обучающие видео, после которых они всё равно ничего не понимают. «Рожденный ползать – летать не сможет», – лаконично резюмировал комментатор, намекая на тех, кто вместо KIA Rio приобретает LADA Vesta.