Эксперты назвали ТОП-5 самых странных авто в мире

Сегодня, 18:10

В сети появился рейтинг самых несуразных машин, которые вопреки ожиданиям их разработчиков не смогли стать прорывом в сфере автомобилестроения.

Первое место досталось миниатюрному BMW Isetta, который продержался на конвейере с 1955 по 1962 год. За этот период было собрано 160 000 таких машин. Подобная «капсула на колёсах» была способна разгоняться до 85 км/ч.

Вторую позицию в перечне самых странных авто заполучил Mohs Ostentatienne Opera sedan. Модель необычна тем, что у неё отсутствуют двери. Точнее, их нет по бокам, а попасть в салон можно сзади. В серию такой седан так и не попал и существует в единственном экземпляре.

Третьим в рейтинге оказался Messerschmitt KR 175. Одноместный «шедевр» инженерной мысли создала компания, выпускавшая самолёты. Далее расположился ещё один «малыш», рассчитанный на одного человека – Peel P50. Вес такой машины составлял всего 50 кг.

Спорткар BMW Gina, выделяющийся футуристичным дизайном, замкнул ТОП-5 необычных автомобилей. Остаётся только гадать, как конструкторам пришла в голову странная идея обтянуть кузов данного авто тканью.