Китайцы из Baojun нагло скопировали кроссовер Hyundai Santa Fe

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Китайские автопроизводители часто копируют популярные глобальные модели ведущих брендов, но стараются частично маскировать. В этот раз дизайнеры Baojun нагло скопировали кроссовер Hyundai Santa Fe.

Официальная презентация нового кроссовера Baojun RS-5 уже через несколько дней в Шанхае. Несмотря на название, модель не имеет ничего общего с Audi, однако дизайнеры нагло скопировали внешность Hyundai Santa Fe.

Несмотря на то, что кроссовер Baojun RS-5 является почти точной копией Hyundai Santa Fe, китайская подделка обойдется почти вдвое дешевле. В базово оснащении кроссовер предложат по цене от 15 000 долларов.

При этом, представители китайской марки отметили, что Baojun RS-5 получит второй уровень автономности, что станет его особенностью. Поскольку уже в базе кросс получит 14 электронных помощников. Специалисты отметили, что это может быть лишь обещанием.