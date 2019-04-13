Сюрприз от LADA Vesta: Автовладелец рассказал, как починил отклеившееся зеркало

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Самая популярная модель «АвтоВАЗ» умеет удивлять: владелец LADA Vesta 2015-го года выпуска рассказал о том, как самостоятельно справился с неожиданной поломкой важной детали автомобиля.

Однажды автор как обычно собрался в поездку на «Весте» и разложил левое боковое зеркало. Тут его ждал неприятный сюрприз: зеркальный элемент отклеился от пластиковой основы и просто остался висеть на проводах. К этому моменту машина уже успела отъездить более 70 тысяч км, но такой странной поломки владелец все равно не ожидал.

Отправляться в дорогу с отклеившимся зеркалом сразу же он не стал, а предварительно приклеил зеркальный элемент к основанию с помощью черной изоленты. И только вернувшись, закончил ремонт как следует: снял с машины основание вместе с зеркальным элементом, отнес домой, дабы провести работу в тепле, и затем воспользовался клеем типа «Момент», чтобы склеить запчасти.

По словам владельца, починка не заняла много времени и, можно сказать, не потянула за собой финансовые расходы, однако неприятный осадок остался – еще один камень в сторону «Весты».